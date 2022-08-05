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الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر قصف مقاتلاتها مسلحين في سوريا دربتهم القوات الأمريكية الخاصة

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الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر قصف مقاتلاتها مسلحين في سوريا دربتهم القوات الأمريكية الخاصة
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الروسية قضت أمس الخميس على مجموعة من المسلحين الإرهابيين شرق سوريا، تدربت من قبل عناصر تابعة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية.

وجاء في بيان الوزارة، "في 4 أغسطس قامت المقاتلات الروسية بعد عمليات الاستطلاع الدورية، بالقضاء على مجموعة من مسلحي جماعة لواء شهداء القريتين الإرهابية، كانت هذه المجموعة الإرهابية مختبئة في الملاجئ المجهزة في الصحراء.. وهذه المجموعة من المسلحين (الإرهابيين) مقرها في منطقة التنف شرق البلاد ويتم إمدادهم وتدريبهم من قبل مدربين وقوات من عمليات القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي ".

ولفتت الوزارة إلى أن هؤلاء المسلحين ارتكبوا في منطقة البادية أعمال إرهابية وقتل ضد السكان المدنيين.

المصدر: نوفوستي

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