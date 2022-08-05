لافروف: روسيا تدعم موقف إيران من استئناف الاتفاق النووي

صرح وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، أن واشنطن تحاول جعل خطة العمل المشتركة المعدلة موضوعا لاتفاقية جديدة، مضيفا أن موسكو تصر على استئناف الاتفاق النووي الإيراني في شكله الأصلي.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لا يجب استئناف هذه الخطة إلا في الشكل الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، دون أي إضافات أو أي استثناءات. يدور الحديث الآن عن محاولة الأمريكيين لجعل الخطة المعدلة موضوع اتفاقية جديدة، في حين يصر الإيرانيون على أن كل شيء يجب أن يكون كما تمت الموافقة عليه في عام 2015. أعتقد أن موقف إيران صحيح بالكامل".

وأضاف أن الولايات المتحدة انسحبت من الخطة التي كانت قد وافقت عليها سابقا، مشيرا إلى أنه بسبب أن واشنطن حاولت تدمير هذه الخطة فيجب على الولايات المتحدة سحب موقفها والعودة إلى الاتفاقية الأصلية.

المصدر: نوفوستي