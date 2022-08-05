لافروف: لم أشهد رغبة لدى بلينكن لإمساكي من زر قميصي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لم يشهد أي رغبة من جانب نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في التحدث معه على هامش لقاءات آسيان في كمبوديا.

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وردا على تصريح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني الأمريكي، جون كيربي، مفاده أن بلينكن سيحاول لقاء لافروف على هامش لقاءات آسيان في كمبوديا، قال لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "ربما نسي كيربي تكليفه بمهمة، لأننا جلسنا معه اليوم على طاولة المناقشة الواحدة. لم ألحظ أنه كان مهتما بجذبني نحوه. أزرار القميص كلها في مكانها".

ويشارك الوزير الروسي أثناء زيارته إلى كمبوديا في فعاليات منظمة آسيان وقمة شرق آسيا ومنتدى الأمن الإقليمي لمنظمة آسيان.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني الأمريكي، جون كيربي، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيحاول إجراء اتصال مع لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لآسيان في كمبوديا لبحث مسألة المعتقلين. وأضاف أنه لا يشك في أنه إذا كانت لدى بلينكن "فرصة لإمساك السيد لافروف من زر قميصه فسوف يفعل ذلك".

المصدر: نوفوستي