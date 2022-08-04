مسؤولون: إدارة بايدن تخطط لإعلان تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإعلان تفشي جدري القردة حالة الطوارئ الصحية اليوم الخميس.

وقال مسؤولان لم يذكر اسماهما، إن وزير الصحة والخدمات الإنسانية كسافيير بيسيرا سيعلن عن ذلك في أعقاب مناقشة خطة الإدارة خلال اجتماع عصر اليوم (حسب التوقيت المحلي).

ومن المتوقع أن يعلن الوزير كذلك عن تمكين المسؤولين الفدراليين من اتخاذ إجراءات وقائية صحية دون إجراء المناقشات الشاملة على المستوى الفدرالي، في خطوة يراد منها إضفاء المزيد من المرونة على توزيع اللقاحات.

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ويأتي ذلك بعد مناقشات استمرت أسابيع داخل الإدارة الأمريكية، بشأن إعلان تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية أو عدمه.

وأشار المسؤولون إلى أن الإعلان المتوقع اليوم سيكون جزءا من جهود أوسع للحد من انتشار الفيروس.

وكان البيت الأبيض قد عين روبرت فينتون منسقا للجهود الفدرالية لمعالجة انتشار فيروس جدري القردة.

وسبق لإدارة ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي الأمريكية أن أعلنت جدري القردة حالة طوارئ صحية. كما صدر إعلان مماثل عن منظمة الصحة العالمية في 23 يوليو الماضي.

المصدر: واشنطن بوست