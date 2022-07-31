"واشنطن بوست": جرعات لقاح جدري القردة قد لا تكفي في الولايات المتحدة

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن اللقاح ضد جدري القردة قد لا يكون متاحا لكل الأمريكيين الموجودين في دائرة الخطر إذا استمر عدد الحالات في الارتفاع.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الأمريكية أعلنت في بداية الأسبوع الجاري، عن تلقيها نحو 800 ألف جرعة من اللقاح، لكن مع ذلك، فإنها لا تكفي لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. ونوهت الصحيفة بأن الجرعات الجديدة ستصل فقط في أكتوبر.

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وفقا للصحيفة، حتى مع وجود جرعات جديدة من اللقاحات في الولايات المتحدة ، فإنها ستكون كافية فقط لثلث الرجال المثليين وثنائيي الجنس الذين يبلغ عددهم 1.6 مليون تقريبا والذين يتعرضون لخطر كبير. وشددت الصحيفة على أن كل واحد منهم يجب أن يتلقى جرعتين من اللقاح.

من جانبه أعلن ستيفن موريسون، خبير الصحة العامة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، أن الولايات المتحدة ستحتاج على الأرجح إلى 3.2 مليون جرعة من اللقاح لتطعيم السكان المعرضين للخطر. وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2022، لن تحصل البلاد حتى على مليوني جرعة. ونوه بأنه يوجد لدى السلطات الآن أكثر من مليون جرعة من اللقاح.

ووفقا للمراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل حوالي 5000 حالة إصابة بجدرى القردة في البلاد. وفي يوم الجمعة، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض جدري القردة. وأشارت إلى أن حالة واحدة من كل أربع حالات مصابة بجدرى القردة في الولايات المتحدة تحدث في ولاية نيويورك.

المصدر: تاس