ستولتنبرغ: 23 من أصل 30 دولة صادقت على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن 23 من أصل 30 دولة في حلف الناتو صادقت على وثائق انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

إقرأ المزيد

وقال في خطاب ألقاه في النرويج، اليوم الخميس: "منذ عدة ساعات صادق مجلس الشيوخ الأمريكية على البروتوكولين حول انضمام البلدين. ويعني ذلك أن عدد الدول الأعضاء (في حلف الناتو) التي قد صادقت على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، يبلغ 23".

وأضاف أن عددا من الدول الأعضاء "قريبة من انتهاء عملياتها الوطنية الضرورية للمصادقة على هذا الانضمام".

وتابع: "حتى الآن كانت هذه أسرع عملية انضمام في تاريخ الناتو الحديث".

المصدر: نوفوستي