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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
Legion-Media
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

وصوّت تأييدا للوثيقتين 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا. وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.

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وفي وقت لاحق من المتوقع أن يوقع على البروتوكولين الرئيس الأمريكي جو بايدن ويرسلهما إلى مقر الناتو.

وقد صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 في الحلف.

المصدر: نوفوستي

 

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