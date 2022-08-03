عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن تنطلق بمسيرة حتى حدود غزة للمطالبة باستعادة جثمان ابنها (فيديو)

انطلقت اليوم الأربعاء، مسيرة لعائلة الجندي الأسير لدى "حماس"، هدار غولدن، من كفار سابا باتجاه معبر إيرز على الحدود مع غزة، للمطالبة باستعادة الجنود الأسرى.

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المنظمين قولهم إن "المسيرة نظمت بمناسبة مرور ثماني سنوات على إهمال الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وأورون شاؤول اللذين تحتجز "حماس" جثمانيهما مع الإسرائيليين إيبرا مانغيستو وهشام السيد".

وتحت شعار "لن نعود الا والأبناء معنا"، سيصل المشاركون إلى السياج الحدودي مع قطاع غزة وسيطالبون الحكومة الإسرائيلية بالعمل على استعادة أبنائهم، وفق الإعلام العبري.

من جهتها، قالت أييلت غولدن، شقيقة الجندي هدار غولدن: "سأنطلق إلى غزة لاستعادة هدار..شقيقي..أدعوكم الانضمام لي..منذ ثماني سنوات تم التخلي عن أخي وتركه هناك..تم إعادة 677 مخرب، انتم تسمعون الرقم ؟ وجنودنا لا زالوا هناك..حقائب النقود تنقل لحماس والجنود والمواطنين لا زالوا هناك"، على حد قولها.

المصدر: "I24"