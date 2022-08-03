تقرير: إسرائيل تبعث عبر مصر رسالة شديدة اللهجة لحركتي "حماس" و"الجهاد"

أفاد الإعلام العبري بأن الجهاز الأمني الإسرائيلي تأهب لإمكانية عملية انتقامية في جنوب إسرائيل وفي الضفة الغربية، بعد اعتقال القيادي الفلسطيني، بسام السعدي، في جنين.

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وبحسب القناة "N12" العبرية، نقلت إسرائيل "رسالة شديدة اللهجة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عن طريق الوسطاء المصريين، مفادها أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، لكن الرد سيكون شديدا على أي انتهاك لسيادتها".

وقالت القناة إن "اعتقال السعدي نفذ بعد أن أدركت إسرائيل بأن "الجهاد" عاد للتخطيط لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية، وفهمت إسرائيل أنه لا يوجد مفر إلا باعتقال من يقف من وراء هذه المخططات، حتى لو كان الثمن تأهب أمني يشل حياة سكان غلاف غزة".

وتمت الإشارة إلى أنه "بسبب المخاوف من القيام بأنشطة انتقامية، وبعد انتهاء التقييم الأمني للجيش الإسرائيلي، أعلن المجلس الإقليمي "إشكول" عن مواصلة إغلاق الطرقات بمنطقة المجلس الإقليمي أيضا اليوم".

المصدر: "I24"