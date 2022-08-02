 
مباشر

عقب مقتل شاب فلسطيني واعتقال القيادي بسام السعدي..حركة "الجهاد الإسلامي" تصدر بيانا

أخبار العالم العربي

عقب مقتل شاب فلسطيني واعتقال القيادي بسام السعدي..حركة
AP
عنصر من "الجهاد الإسلامي" في فلسطين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj87

عقب عملية إسرائيلية أسفرت عن مقتل الشاب الفلسطيني ضرار الكفريني، واعتقال القيادي بسام السعدي، في جنين، أصدرت حركة "الجهاد الإسلامي" بيانا بهذا الشأن.

إقرأ المزيد
بعد اعتقال القيادي الفلسطيني بسام السعدي.. تحركات إسرائيلية مفاجئة على حدود غزة
بعد اعتقال القيادي الفلسطيني بسام السعدي.. تحركات إسرائيلية مفاجئة على حدود غزة

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان: "نزف شهيدنا البطل ضرار الكفريني أحد مجاهدي الرباط والإرباك الليلي في مخيم جنين الذي التحق بقافلة المجد والشهادة التي ترفع لواءها جنين ومخيمها".

وأضافت: "الصراع مع المحتل تشتعل جذوته بإرادة وعزيمة أبناء شعبنا ومجاهدي كتيبة جنين في "سرايا القدس"، ولن تنطفئ جذوة المواجهة باعتقال الشيخ المجاهد والقيادي الكبير بسام السعدي، وسيبقى مخيم جنين كابوسا يلاحق جنود الاحتلال، ورمزا مبهرا للمقاومة والصمود".

وتابع البيان: "نهيب بأبناء شعبنا وقوى المقاومة، إلى رص الصفوف والعمل بكل قوة على تعزيز روح الانتفاضة المشتعلة، وأن تكون هذه الدماء الطاهرة دافعا قوياً للتصدي لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يستهدفون أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

المصدر: "فلسطين اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور