عقب مقتل شاب فلسطيني واعتقال القيادي بسام السعدي..حركة "الجهاد الإسلامي" تصدر بيانا

عقب عملية إسرائيلية أسفرت عن مقتل الشاب الفلسطيني ضرار الكفريني، واعتقال القيادي بسام السعدي، في جنين، أصدرت حركة "الجهاد الإسلامي" بيانا بهذا الشأن.

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وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان: "نزف شهيدنا البطل ضرار الكفريني أحد مجاهدي الرباط والإرباك الليلي في مخيم جنين الذي التحق بقافلة المجد والشهادة التي ترفع لواءها جنين ومخيمها".

وأضافت: "الصراع مع المحتل تشتعل جذوته بإرادة وعزيمة أبناء شعبنا ومجاهدي كتيبة جنين في "سرايا القدس"، ولن تنطفئ جذوة المواجهة باعتقال الشيخ المجاهد والقيادي الكبير بسام السعدي، وسيبقى مخيم جنين كابوسا يلاحق جنود الاحتلال، ورمزا مبهرا للمقاومة والصمود".

وتابع البيان: "نهيب بأبناء شعبنا وقوى المقاومة، إلى رص الصفوف والعمل بكل قوة على تعزيز روح الانتفاضة المشتعلة، وأن تكون هذه الدماء الطاهرة دافعا قوياً للتصدي لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يستهدفون أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

المصدر: "فلسطين اليوم"