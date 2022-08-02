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بعد اعتقال القيادي الفلسطيني بسام السعدي.. تحركات إسرائيلية مفاجئة على حدود غزة

أخبار العالم العربي

بعد اعتقال القيادي الفلسطيني بسام السعدي.. تحركات إسرائيلية مفاجئة على حدود غزة
AP
صورة أرشيفية
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بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام راغب السعدي، شهدت حدود غزة استنفارا للقوات الإسرائيلية على طول الشريط الحدودي وفي غلاف المستوطنات، تخوفا من ردة الفعل.

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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اعتقال القيادي الفلسطيني بسام السعدي
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اعتقال القيادي الفلسطيني بسام السعدي

وعقب عملية الجيش الإسرائيلي مساء أمس الاثنين في جنين، التي أسفرت عن مقتل الشاب ضرار الكفريني واعتقال القيادي السعدي، رفعت حالة التأهب على حدود غزة، حيث شملت نشر قوات إسرائيلية وإغلاق طرقات ووقف حركة القطارات.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه "تم إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة"، لافتا إلى أنه "تقرر إغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين عسقلان و"سديروت"، وإغلاق معبر "إيرز" أمام حركة العمال".

كما أغلق الجيش الإسرائيلي معبري بيت حانون وكرم أبو سالم أمام العمال والتجار وحركة البضائع.

فيما سيعقد اجتماع أمني إسرائيلي يترأسه رئيس الحكومة، يائير لابيد، بمشاركة وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ووزير الأمن الداخلي، عمر بار ليف، حول الأوضاع في غزة.

المصدر: RT + "معا"

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