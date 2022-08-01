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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اعتقال القيادي الفلسطيني بسام السعدي

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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اعتقال القيادي الفلسطيني بسام السعدي
جنود إسرائيليون ـ (وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا")
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أعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة واعتقال فلسطينيين أحدهما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام راغب السعدي.

وقال متحدث باسم الشرطة (MGB)، وآخر باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عملاء سريين من حرس الحدود الإسرائيلي ومقاتلون دورية ناحال بقيادة الشاباك، اعتقلوا اثنين من المشتبه بضلوعهم في نشاط إرهابي في مخيم جنين للاجئين".

وأشار المتحدث إلى أن القوة العسكرية قوبلت بالرصاص وجرى تبادل لإطلاق النار.

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وأضاف أنه "في وقت سابق من الليلة (الإثنين) ، تدخلت قوات الأمن الإسرائيلية مع مقاتلي الشاباك، ونحال باترول، لاعتقال المطلوبين لضلوعهم في أنشطة إرهابية" وقال إنه وعند دخول أفراد القوة الإسرائيلية إلى المخيم، أطلق عدد من المقاتلين النار عليهم، وردوا بالذخيرة الحية، وأشار إلى أنه "تم رصد عدة إصابات لمسلحين".

وحسب البيان الرسمي الإسرائيلي فقد "واصل المهاجمون من MGB نشاطهم العملياتي واعتقلوا اثنين من المشتبه بهم تم نقلهما إلى جهاز الأمن العام للاستجواب".

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن الجيش الإسرائيلي اعتقل "الأسير المحرر والقيادي بسام راغب السعدي، من مخيم جنين بعد إصابته، وكذلك جرى اعتقال زوج ابنته الأسير المحرر أشرف زيدان الجدع من بلدة برقين أثناء وجوده في بيت السعدي". 

وأضاف النادي أنه "وخلال عملية الاعتقال جرى الاعتداء على زوجته الأسيرة المحررة نوال السعدي".

المصدر: RT

 

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