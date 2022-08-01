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مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يعتقل مسؤول الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يعتقل مسؤول الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية (فيديو)
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين
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أفادت مراسلتنا في رام الله، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل مسؤول "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية بسام السعدي، خلال اقتحامه مخيم جنين.

وأشارت إلى أن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت المخيم برفقة جرافة ومن عدة محاور، فيما وقعت اشتباكات على خلفية الاقتحام.

وأضافت أنه تم مداهمة منزل الشيخ بسام السعدي بمخيم جنين واعتقاله واعتقال زوج ابنته اشرف الجدع.

وأكدت مصادر محلية إصابتهما، فيما لم تعرف طبيعة الإصابات.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قتل الشاب ضرار الكفريني خلال الاقتحام.

المصدر: RT

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