أكد ضابط دبابات من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، على أنه سيتم تدمير كل الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا مهما كان عددها ومصدرها.

وقال الضابط، في حديث مع مراسل وكالة "نوفوستي": "سندمر معدات وآليات العدو، بغض النظر عن الكميات التي ستصل إلى أوكرانيا".

وأشار الضابط إلى أن القوات المتحالفة قادرة على تدمير الدبابات الأوكرانية أيا كان مصدرها، بولندا أو ألمانيا، وحتى الأمريكية منها.

وأضاف: "وسيتم حتى تدمير الدبابات الأمريكية من نوع أبرامز في حال حصلت عليها أوكرانيا".

ويشار إلى أن أوكرانيا حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة السوفيتية من دول أوروبا الشرقية، بما في ذلك الدبابات والمدرعات.

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وفي وقت سابق، تم الإعلان أن بولندا زودت أوكرانيا بدبابات من طراز "بي تي 91 - تواردي"، ومدافع هاوتزر وهاون وذخيرة، وقطع غيار طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وغيرها.

وكانت روسيا أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، على خلفية إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن دول حلف الناتو "تلعب بالنار"، من خلال تزويدها أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: نوفوستي