قوات كييف تطلق 3 صواريخ "أوراغان" على منطقة نوفو نيكولايفكا في دونيتسك

أعلنت جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 صواريخ "أوراغان" محمّلة بقذائف "ليبيستوك" المحشوة بألغام عنقودية مضادة للأفراد على منطقة نوفو نيكولايفكا.

وقال متحدث الجمهورية: "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: 19:25 منطقة نوفو ميخايلوفكا ومنطقة نوفو نيكولايفكا، حيث تم إطلاق ثلاثة صواريخ "بي إم -27 أوراغان" (مزودة بألغام بي إف إم -1 ليبيستوك المضادة للأفراد)".

وفي وقت سابق، حذر عمدة دونيتسك أليكسي كولمزين، السكان من أن الجيش الأوكراني يقوم بتفخيخ المناطق السكنية بالمدينة بألغام شديدة الانفجار مضادة للأفراد "ليبيستوك".

وفي 1 أغسطس، أفاد بأن الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها القوات الأوكرانية في دونيتسك بقذائف بعيدة المدى، قد أصابت خمسة أشخاص.

المصدر: RT