دونيتسك تكشف أهداف زيلينسكي من وراء إجلاء سكان المناطق الخاضعة لكييف في الجمهورية

كشف رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين، أهداف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وراء إجلاء سكان المناطق التي لا تزال كييف تسيطر عليها في الجمهورية.

وقال بوشلين في تصريح لقناة "روسيا 24": "إذا نظرنا إلى خطوات النظام الأوكراني، فإنها في المقام الأخير تستهدف مصالح المدنيين وخاصة في دونباس".

وأضاف أن "مثل هذه المبادرات التي يطرحها زيلينسكي لا تهدف إلى حماية المدنيين، وإنما للحد من شرعية الاستفتاء القادم على انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا".

وتابع: "عندما يتم تحرير هذه المناطق في الجمهورية، سيقول إنه لم يكن هناك مواطنون، وما هذا الاستفتاء الذي تم إجراؤه؟ ... هذا ليس بأي حال من الأحوال مصدر قلق على المدنيين".

وأعلن زيلينسكي مؤخرا أن السلطات الأوكرانية قررت إجلاء سكان دونيتسك من المنطقة الخاضعة لسيطرتها قبل الشتاء، حيث من المقرر إجلاء 220 ألف شخص.

المصدر: "سبوتنيك"