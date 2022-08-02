الأمم المتحدة تعلن موقفها إزاء زيارة بيلوسي لتايوان

أعلنت الأمم المتحدة أن موقفها إزاء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، يتمثل في أن حكومة جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين.

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وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "سياسات الأمم المتحدة تجاه هذه المسألة تتمثل في التالي: إننا ننطلق من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 بشأن الصين، الصادر في عام 1971".

وينص القرار المذكور على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة، وأن الصين الشعبية تعتبر دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: نوفوستي