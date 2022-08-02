البيت الأبيض: تهديدات الصين لن تخيف واشنطن

أكد البيت الأبيض في أعقاب وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أن تهديدات الصين وخطاب بكين العدواني لن يخيفا واشنطن.

وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، على أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين.

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وأفاد كيربي بأنه لا يوجد انتهاك لأي من قضايا السيادة أو سياسة الصين الواحدة.

وأشار المتحدث بأنهم ملتزمون بسياسة الصين الواحدة ولا يدعمون استقلال تايوان، مضيفا أنهم ملتزمون بدعم تايبييه للدفاع عن نفسها.

وحطت مساء يوم الثلاثاء طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه.

وأصبحت نانسي بيلوسي أول زعيمة من الكونغرس الأمريكي تزور تايوان منذ عام 1997.

وتأتي زيارة بيلوسي، التي تحتل المرتبة الثانية في سلسلة خلافة الرئاسة الأمريكية والمنتقدة منذ فترة طويلة للصين، وسط تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين.

وخلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن واشنطن يجب أن تلتزم بمبدأ صين واحدة و"أولئك الذين يلعبون بالنار سوف يموتون بها".

بايدن بدوره أبلغ شي بأن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير، وأن واشنطن تعارض بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار حول مضيق تايوان.

المصدر: وكالات