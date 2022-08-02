وزارة الدفاع الصينية تعلن حالة التأهب القصوى

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن الوزارة في حالة تأهب قصوى، في أعقاب وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على رأس وفد إلى تايوان قبل قليل.

وأعلن أن الوزارة "ستطلق سلسلة من العمليات العسكرية كإجراءات مضادة وتدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".

وكتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية على تويتر: "سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني مناورات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس حتى الأحد".

بدورها، أعلنت بيلوسي لدى وصولها إلى تايوان أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقالت بيلوسي في بيان بعيد وصول طائرتها إن "زيارة وفد الكونغرس لتايوان تكرس التزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة في تايوان"، مؤكدة أن زيارتها لا تتعارض "بأي شكل" مع السياسات الأمريكية التي تعترف بـ"صين واحدة" ولم تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.

المصدر: cgtn + RT