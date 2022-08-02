خبير ياباني: الصين ليس لديها ما يكفي من القوات لمهاجمة تايوان

نفى خبير ياباني وجود خطر من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، ستنطوي على هجوم صيني على هذه الجزيرة، مؤكدا أن الصين ليس لديها حتى الآن القوات الكافية لذلك.

وقال تسونيو واتانابي، الباحث البارز في مجموعة البحث في مجال الأمن في أحد المراكز العلمية الأكثر موثوقية في اليابان، وهو مؤسسة ساساكاوا للسلام، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "في الوقت الحالي، ليس لدى الصين قوات كافية لمهاجمة تايوان. لا يوجد الكثير من سفن الإنزال. لذلك، لا توجد مخاطر في هذا الصدد. أي أنه لا يوجد خطر من أن تنطوي زيارة بيلوسي على هجوم على تايوان".

وأوضح الخبير أن ذلك قد يكون ممكنا في غضون خمس إلى ست سنوات، شريطة أن تتمكن الصين بسرعة من بناء السفن اللازمة وتكديس القوة العسكرية.

وأضاف: "هناك حاجة لسفن الإنزال لمهاجمة تايوان. الآن الصين ليس لديها العدد المطلوب. إنهم يعدونها، لكنها غير موجودة بعد. ولكن حتى عندما تكون مثل هذه السفن متاحة، فإن هذا لا يعني أن هذا يكفي. حتى الآن، الصين لا تقف حتى عند مدخل الحد الأدنى المطلوب".

وأوضح أنه "وفقا للجيش الأمريكي، إذا قاموا ببناء مثل هذه السفن بسرعة، فسيكونون قادرين على ذلك في غضون 5-6 سنوات. وفي هذه الحالة، فإن احتمال حدوث تصادم بين الصين والولايات المتحدة يصبح أكبر".

وخلص الخبير الياباني إلى أن "السؤال الرئيسي.. ما إذا كانت أمريكا ستكون مستعدة لحماية تايوان؟"، مشيرا إلى أنه إذا لم تكن مستعدة، فإن احتمال هجوم صيني على تايوان يرتفع.

المصدر: نوفوستي