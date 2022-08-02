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تايوان تدين المناورات الصينية المزمعة في مياهها

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تايوان تدين المناورات الصينية المزمعة في مياهها
AP Chiang Ying-ying
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أدانت وزارة الدفاع التايوانية المناورات الصينية المزمعة في مياه الجزيرة، ووصفتها بأنها تهدف لـ"الترهيب النفسي للمواطنين".

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز"، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين "تحاول تهديد الموانئ والمدن الرئيسية" بالجزيرة، ونددت تايوان "بشدة" بهذا القرار الصيني.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيانها إن "التدريبات الصينية تهدف إلى الترهيب النفسي للمواطنين".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الجيش يراقب الوضع ورفع مستوى الاستعداد، مؤكدة أن الجيش لديه العزيمة والقدرة على "ضمان الأمن".

وسيبدأ الجيش الصيني سلسلة من العمليات العسكرية حول تايوان مساء الثلاثاء، تزامنا مع زيارة للجزيرة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الصيني، شي يي.

المصدر: رويترز

 

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