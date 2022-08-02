الخطوط البريطانية تعلق بيع تذاكر رحلات مطار هيثرو القصيرة

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تعليق بيع تذاكر رحلات الطيران القصيرة من مطار هيثرو في لندن لمدة أسبوع، استجابة لطلب المطار بالحد من الحجوزات للتخفيف من اضطرابات السفر.

يطبق القرار على الحجوزات الجديدة لوجهات داخلية بالمملكة المتحدة ووجهات أوروبية تغادر من هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما، ويستمر حتى يوم الاثنين. لكن مازال بإمكان المسافرين حجز رحلات الطيران القصيرة إلى المطار.

وقالت الخطوط البريطانية إن الخطوة ستطبق على الرحلات القصيرة فقط، التي يحدد طولها عادة بثلاث ساعات، مبينة أنها اتخذت القرار بعد أن حدد هيثرو حده الأقصى اليومي لعدد المسافرين المغادرين بمائة ألف مسافر حتى 11 سبتمبر. وطلب المطار من شركات الطيران وقف بيع التذاكر وخفض الرحلات، ما أثار انتقادا.

في الوقت نفسه، أعلن مطار سخيبول في أمستردام تمديد العمل بالحد الأقصى اليومي لعدد المسافرين حتى أكتوبر.

تزايد حجم مرور المسافرين في المطارات الأوروبية بعد عامين من القيود على السفر بسبب الجائحة، لكن المطارات وشركات الطيران لم تتمكن من مسايرة ذلك لأنها سرحت عدة آلاف من العاملين في خضم جائحة كورونا.

المصدر: AP