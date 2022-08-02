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خبير: الصين قد تفرض حصارا كاملا على تايوان

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خبير: الصين قد تفرض حصارا كاملا على تايوان
Globallookpress Xinhua
صورة أرشيفية
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صرح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف بأن بكين تحت ستار التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي ستطلقها في المياه المحيطة بتايوان، قد تفرض حصارا بحريا وجويا كاملا على تايوان.

وقال ليونكوف: "الخطوة التالية، على الأرجح، ستكون حصارا بحريا وجويا على تايوان. تمتلك الصين إمكانيات عسكرية معدة بالكامل لهذا الغرض. يمكنهم، تحت ستار التدريبات، إغلاق المجال البحري بأكمله حول تايوان طوال مدة التدريبات".

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وأضاف: "لن تتمكن أي سفن وحتى السفن المدنية من دخول موانئ تايوان".

وأشار إلى أن الصين لديها أيضا القوات والوسائل لفرض حصار جوي على الجزيرة.

وأكد: "يمكنهم ترتيب منطقة حظر طيران حول الجزيرة. ستركز بكين على حقيقة أن واشنطن اتخذت خطوات غير ودية وأجبرت الصين على اتخاذ مثل هذه الخطوات".

المصدر: نوفوستي

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