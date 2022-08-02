وزارة الخزانة الأمريكية توسع عقوباتها ضد روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عقوباتها ضد روسيا، وفق بيان نشرته على موقعها الرسمي.

وتضم قائمة العقوبات الجديدة 13 فردا وحوالي 30 كيانا قانونيا.

ومن بين من شملتهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، ونائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف.

وفي وقت سابق، وسعت كندا العقوبات المفروضة على روسيا، لتشمل 43 فردا و17 كيانا قانونيا.

المصدر: RT