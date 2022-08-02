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تركيا تعلن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريبا

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تركيا تعلن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريبا
Legion-Media
علما تركيا والسعودية
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أعلنت وزارة التربية التركية أن المدارس التي كانت تعمل تحت إشرافها في المملكة العربية السعودية، ستبدأ مزاولة مهامها مجددا.

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وفي بيان لها، قالت وزارة التربية التركية: "نتيجة الاتصالات الدبلوماسية للحكومة التركية ومبادرات وزارة التربية، سيتم إعادة فتح المدارس العاملة تحت إشراف الوزارة التركية في المملكة العربية السعودية".

وكشف البيان أن وزير التربية التركي، محمود أوزر، بحث مع نظيره السعودي حمد آل الشيخ، وضع المدارس التركية في المملكة، خلال اجتماعهما على هامش "القمة التمهيدية لتحول التعليم" التي عقدت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتمت الإشارة إلى أنه "نتيجة للاتصالات بين سلطات البلدين، ستبدأ في وقت قصير الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب"، حيث أوضحت الوزارة أن المدارس التركية العاملة في العاصمة الرياض والمحافظات الأخرى أغلقت تدريجيا اعتبارا من نهاية العام الدراسي 2020-2021، بقرار رسمي.

المصدر: "الأناضول"

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