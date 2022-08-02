رئيس بولندا: دعم ميركل لـ "السيل الشمالي-2" عمل عدائي

اعتبر الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن الدعم طويل الأمد لمشروع "السيل الشمالي-2" من قبل المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، كان خطأ.

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وقال دودا في حديثه لصحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung" الذي تم نشره اليوم الثلاثاء: "إن مشاريع الغاز بعنوان "السيل الشمالي" هي وصمة عار كبيرة لألمانيا من جانبي".

وأضاف: "كنا نسمع دائما أن "السيل الشمالي" مشروع تجاري فقط لم يكن من الممكن التأثير عليه. لم أوافق سابقا على ذلك. ثم كان هناك اتفاق بين الرئيس (الأمريكي جو) بايدن وميركل حول تخلي واشنطن عن مواجهة "السيل الشمالي-2" وفي المساء نفسه اتصلت ميركل بـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. أثار ذلك صدمة لدي. يجب أن يُفهم هذا ليس على أنه عمل لا مبالاة فحسب، بل وعلى أنه عمل عدائي تقريبا تجاه الجزء الخاص بنا من أوروبا".

وتم بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" بشكل كامل، لكن تدشينه لم يتم حتى الآن. وتم إيقاف شهادته بالفعل تحت إشراف المستشار الألماني الحالي، أولاف شولتس في 22 فبراير الماضي بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وتواجه أنغيلا ميركل انتقادات حاليا بسبب سياسة ألمانيا السابقة تجاه روسيا. ويتهم البعض ميركل بدعمها لمشروع "السيل الشمالي-2" وكذلك بمعارضتها لانضمام أوكرانيا إلى الحلف في قمة الناتو في بوخارست في عام 2008.

المصدر: تاس