أوكرانيا تدعو المجتمع الدولي لفرض حظر جوي فوق محطاتها الذرية

دعا نائب وزير الخارجية الأوكراني نيقولاي توتشيتسكي المجتمع الدولي لفرض حظر جوي فوق المحطات الكهرذرية الأوكرانية.

وقال توتشيتسكي خلال المؤتمر الخاص بمعاهدة حظر السلاح النووي يوم الاثنين: "هناك حاجة لأعمال مشتركة حازمة لمنع وقوع كارثة نووية على المستوى العالمي".

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وأضاف: "نطلب إغلاق الأجواء فوق المحطات الذرية الأوكرانية وتزويدنا بأنظمة دفاع جوي".

يذكر أن هناك 4 محطات ذرية عاملة في أوكرانيا، تضم 15 مفاعلا نوويا، بما فيها محطة زابوروجيه، التي تعتبر أكبر محطة ذرية في أوروبا، والواقعة تحت السيطرة الروسية حاليا.

المصدر: نوفوستي