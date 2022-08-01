الصين تحذر الولايات المتحدة من عواقب زيارة بيلوسي لتايوان

أكد تشانغ جون المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان إن تمت، ستضرّ بالعلاقات الأمريكية الصينية.

وقال تشانغ في مؤتمر صحفي إن زيارة بيلوسي إلى تايوان "ستؤدي إلى "تقويض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف أنه "على واشنطن أن تتفهم عواقب مثل هذه الخطوة"، مشددا على أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وقضية وحدة الأراضي بالنسبة لبكين خط أحمر".

وتابع:"نحن لا نسمح لأي شخص بتجاوز هذا الخط الأحمر، ونحن نعارض بشدة أي حركات انفصالية في تايوان ، وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للصين".







المصدر: "نوفوستي"