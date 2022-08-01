زيلينسكي يكلف سلطات أوديسا ببحث إزالة نصب الإمبراطورة الروسية يكاتيرينا الثانية

كلف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مجلس مدينة أوديسا بالنظر في اقتراح إزالة نصب الإمبراطورة الروسية يكاتيرينا الـ2 بالمدينة، بعد تلقيه عريضة تطالب بإقامة نصب ممثل إباحي محله.

وفي وقت سابق، جمعت عريضتان عدد الأصوات المطلوبة لينظر فيهما زيلينسكي: إحداهما طالبت بهدم النصب، والأخرى باستبداله بنصب تذكاري للممثل الأمريكي بيلي هيرينغتون، الذي اشتهر في الأفلام الإباحية في التسعينات.

وجاء في الرد على موقع زيلينسكي: "في هذه الحالة، تم تشييد النصب التذكاري ليكاتيرينا الثانية وفقا لقرار مجلس مدينة أوديسا.. لجأت إلى مجلس مدينة أوديسا بطلب النظر في القضايا التي أثيرت في الالتماس وفقا للاختصاص".

وفي خطاب ألقاه أمام السلطات المحلية، أشار زيلينسكي إلى أهمية "حماية المصالح الوطنية"، والعمل على قضايا "تطهير الأماكن العامة من الأشياء والمعالم الأثرية المتعلقة بالإمبراطورية الروسية والتراث السوفيتي".

المصدر: نوفوستي