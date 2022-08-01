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الهند تسجل أول وفاة بجدري القردة

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الهند تسجل أول وفاة بجدري القردة
AFP
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أعلنت الهند اليوم الاثنين، تسجيل أول وفاة في البلاد ناجمة عن فيروس جدري القردة في ولاية كيرالا الجنوبية.

وأعلن وزير الصحة في ولاية كيرالا، فينا جورج، أن شابا يبلغ من العمر 22 عاما من سكان جنوبي الولاية توفي، يوم السبت، داخل مستشفى، بعد إصابته بعدوى جدري القرود، مبينا أن الشاب الذي ثبتت إصابته بالفيروس كان قدم من الإمارات، في وقت سابق.

وقال إن العينات التي تم اختبارها بعد وفاته كشفت أيضا عن الفيروس.

يذكر أن هذه هي رابع حالة وفاة يتم الإبلاغ عنها على مستوى العالم بسبب جدري القردة خارج إفريقيا.

المصدر: BBC

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