سيناتور أمريكي يدعو أوروبا لزيادة الإنفاق العسكري عوضا عن توسيع الناتو

دعا السناتور الجمهوري الأمريكي، جوش هاولي، بلاده إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لـ"تهديد الصين" في آسيا، وأوروبا لزيادة الإنفاق العسكري، بدلا من توسيع الناتو.

وقال هولي في مقال نشره في صحيفة "ذا ناشيونال إنترست" إن "توسيع الالتزامات الأمنية الأمريكية في أوروبا الآن لن يؤدي إلا إلى إضعاف الولايات المتحدة".

وأضاف: "يجب أن ننفق قدرا أقل من الطاقة على أوروبا لأن أولويتنا هي الصين وآسيا".

واعتبر أنه "على واشنطن ألا تتخلى تماما عن مفهوم وجود الناتو في أوروبا، لكن يجب على الحلفاء الأوروبيين اتخاذ المزيد من المبادرات بأيديهم، حيث أن الولايات المتحدة تضطر إلى تخصيص الكثير من الأموال لأمن العالم القديم والدفاع عنه".

وأضاف: "الموارد الأمريكية ليست بلا حدود.. إننا ننفق ما يقرب من تريليون دولار سنويا على الدفاع، وقواتنا منتشرة في جميع أنحاء العالم".

المصدر: "نوفوستي"