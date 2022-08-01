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ستوكهولم تستدعي السفير الروسي بعد منشور عن مقتل مرتزق سويدي في أوكرانيا

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ستوكهولم تستدعي السفير الروسي بعد منشور عن مقتل مرتزق سويدي في أوكرانيا
وزارة الخارجية الروسية
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استدعت وزارة الخارجية السويدية السفير الروسي لدى ستوكهولم فيكتور تاتارنتسيف، على خلفية تعليق للسفارة حول مقتل مرتزق سويدي في أوكرانيا، حاول الإعلام السويدي "تلميع صورته".

وقالت السفارة الروسية في ستوكهولم إنه "تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية السويدية اليوم بسبب تعليقنا، نعم".

وفي 25 يوليو، أعربت السفارة الروسية في السويد عن أسفها لمحاولة وسائل الإعلام السويدية خلق "صورة إيجابية وأخلاقية للغاية عن هذا المرتزق" في تغطية مسيرته حتى تصفيته في أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "بوليتيكو" أن مجموعة من المرتزقة من مواطنين أمريكيين اثنين، وكندي وسويدي قاتلوا في أوكرانيا في صفوف قوات كييف، قتلوا في المعارك مع القوات الروسية في دونباس شرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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