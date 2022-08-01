تقرير: إيلون ماسك يبني مطارا خاصا في تكساس

أفادت تقارير صحفية بأن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، يبني مطارا خاصا في مدينة أوستن في ولاية تكساس.

وحسب المعلومات فإنه يمكن استخدام المطار الخاص من قبل ماسك والمديرين التنفيذيين في الشركات المختلفة التي لها وجود محلي في تكساس، مثل Tesla وSpaceX وThe Boring Company.

هذا ويتطلب بناء مطار خاص جديد موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية، بالإضافة إلى اجتياز المعايير البيئية للوكالة. كما أن هناك أيضا لوائح محلية يجب تطبيقها.

المصدر: "الإندبندنت"