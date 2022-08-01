 
مباشر

سفير أوكراني سابق: تعمدت إثارة الفضائح في ألمانيا لهز مشاعر الناس

أخبار العالم

سفير أوكراني سابق: تعمدت إثارة الفضائح في ألمانيا لهز مشاعر الناس
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tizn

قال أندريه ميلنيك سفير أوكرانيا السابق في ألمانيا، إنه تصرف في منصبه السابق "بطريقة غير دبلوماسية إلى حد ما"، لكن تصريحاته القاسية "جعلت الناس يستيقظون".

وشدد السفير السابق، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، على أنه فخور بإنجازاته السياسية.

ويشار إلى أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كان قد أقال ميلنيك من منصبه كسفير في 9 يوليو. وشغل ميلنيك هذا المنصب منذ عام 2014.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يقيل سفير أوكرانيا لدى ألمانيا
زيلينسكي يقيل سفير أوكرانيا لدى ألمانيا

قبل وقت قصير من إقالته من منصبه، كان ميلينك بطلا للعديد من الفضائح - بما في ذلك وصف المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "قطعة مرتديلا غاضبة" وذلك بسبب عدم ذهابه إلى كييف، وتحدث أيضا بشكل إيجابي عن عميل النازيين ستيبان باندير، واصفا إياه بـ "المناضل في سبيل الحرية".

المصدر: mk.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان