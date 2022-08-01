قال أندريه ميلنيك سفير أوكرانيا السابق في ألمانيا، إنه تصرف في منصبه السابق "بطريقة غير دبلوماسية إلى حد ما"، لكن تصريحاته القاسية "جعلت الناس يستيقظون".

وشدد السفير السابق، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، على أنه فخور بإنجازاته السياسية.

ويشار إلى أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كان قد أقال ميلنيك من منصبه كسفير في 9 يوليو. وشغل ميلنيك هذا المنصب منذ عام 2014.

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قبل وقت قصير من إقالته من منصبه، كان ميلينك بطلا للعديد من الفضائح - بما في ذلك وصف المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "قطعة مرتديلا غاضبة" وذلك بسبب عدم ذهابه إلى كييف، وتحدث أيضا بشكل إيجابي عن عميل النازيين ستيبان باندير، واصفا إياه بـ "المناضل في سبيل الحرية".

المصدر: mk.ru