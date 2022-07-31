نقل عرّاب إصلاحات التسعينات في روسيا للعناية المركزة

نقل أناتولي تشوبايس، عرّاب إصلاحات التسعينات في روسيا، المبعوث الخاص السابق للرئيس الروسي للمنظمات الدولية لشؤون التنمية المستدامة، إلى العناية المركزة في إحدى العيادات الأوروبية.

وأعلنت المذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك يوم الأحد، عبر "تليغرام" أن "تشوبايس في العناية المركزة. لقد تحدثت للتو مع زوجته وحالته غير مستقرة وسيئة، وبدأ يشعر بالخدر في ذراعه وقدمه فجأة".

كما نقلت سوبتشاك عن تشوبايس قوله: "تم إدخالي إلى المستشفى في إحدى العيادات الأوروبية بتشخيص متلازمة غيلان باريه. الحالة معتدلة ومستقرة".

ومتلازمة غيلان باريه هي مرض نادر من أمراض المناعة، تبدأ فيه الأجسام المضادة بمهاجمة غلاف الميالين للخلايا العصبية الطرفية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أقال تشوبايس في مارس الماضي، وحسب مصدر مقرب من تشوبايس، فقد غادر في نهاية مارس روسيا على متن طائرة خاصة.

المصدر: تاس