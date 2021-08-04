تشوبايس يحذر من تغير في النخب العالمية بسبب الثورة الجديدة في مجال الطاقة

حذر أناتولي تشوبايس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية، من ثورة طاقة ناشئة ستؤدي إلى تغيير في النخب العالمية.

وعبر تشوبايس عن اعتقاده أن روسيا قد تواجه ضربة قوية، إذا لم تكن جاهزة لمثل هذه التغيرات التكنولوجية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه التغيرات تفتح إمكانيات جديدة أمام البلاد.

ويرى أن المرحلة الانتقالية الجديدة لن تختلف كثيرا عن الثورة الصناعية للقرنين الـ18 والـ19، مشيرا إلى أن العملية الحالية ستكون أسرع بكثير وستستغرق ما بين 30 و50 عاما.

المصدر: نوفوستي