صحف عالمية تتحدث عن صحة البابا فرنسيس بعد زيارته إلى كندا

تناقش الصحافة العالمية صحة البابا فرنسيس، وذكرت أنه تحدث مع الصحفيين بعد زيارته لكندا، وقال لهم إنه سيضطر على الأرجح إلى الحد من تنقلاته وسفره بسبب حالة ركبته.

وذكر البابا أنه يصعب عليه معالجتها جراحيا بسبب صعوبات التخدير.

في الوقت نفسه ، لم يستبعد تركه للكرسي الروسي ومنصب البابا، وأضاف: "أحد الخيارات الطبيعية".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال": "البابا فرنسيس الذي ينتقل منذ مايو الماضي بواسطة كرسي متحرك، بقي جالسا طوال المؤتمر الصحفي الذي استمر 40 دقيقة".

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أما صحيفة Monde الفرنسية، فنوهت بأن ثلاث محطات توقف في كندا مع عبور آلاف الكيلومترات، وتغير عدة مناطق زمنية، والقيود في التنقل بسبب الكرسي المتحرك، كانت بمثابة اختبار صعب للفاتيكان.

من جانبها، قالت صحيفة "تلغراف"، إن البابا ظهر في عدة لحظات خلال الرحلة إلى كندا، وهو يتألم بشكل واضح وتحرك مناورا على الكراسي صعودا وهبوطا. وأشارت إلى أن استخدامه للكرسي المتحرك واعتماده على العصا، حد بشدة من برنامج تنقلاته.

المصدر: نوفوستي