بابا روما يكشف سبب رفضه لعملية جراحية

قال البابا فرنسيس إنه سيضطر على الأرجح إلى الحد من تنقلاته وسفره بسبب حالة ركبته، وذكر أنه يصعب عليه معالجتها جراحيا بسبب صعوبات التخدير.

وأضاف البابا للصحفيين على متن الطائرة في ختام زيارته الرسولية لكندا: "لا أعتقد أنه يمكنني الاستمرار في السفر بنفس الوتيرة السابقة. وفي سني ومع هذا التقييد، يجب أن أعتني بنفسي لخدمة الكنيسة.

وأشار البابا إلى أنه من الممكن دوما إبعاده من منصبه، لأن "تغيير البابا ممكن وهذه ليست كارثة. لكني أعتقد أنه يجب أن أمنع نفسي قليلا عن هذه الأشياء".

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ومن المعروف أن البابا يعاني من التهاب المفاصل، مما يمنعه من المشاركة الكاملة في الخدمات الكنسية ويجبره على التحرك على كرسي متحرك.

وتابع الحبر الأعظم القول: "العملية في حالتي غير مناسبة، الأطباء ينصحون بها، لكن التخدير صعب. لا يزال لدي آثار التخدير، وهو أمر لا يجوز الاستهتار به، ولهذا السبب يعتبر أن العملية غير مناسبة تماما. لكنني سأحاول الاستمرار في التنقل، أعتقد أنها طريقة جيدة لخدمة الكنيسة".

المصدر:نوفوستي