بابا الفاتيكان: وضعوا في فمي كلمات لم أقلها عن بوتين

أشار البابا فرنسيس في حديث لوكالة "تيلام" الأرجنتينية، إلى أن الإعلام يجتزئ في بعض الأحيان عبارات أو كلمات من حديثه ويخرج قوله عن سياقه.

وقال "إذا تكلمت، فإن الجميع يقول: البابا تحدث وقال هذا".

وأضاف: 'لكن في بعض الأحيان أيضا يخرجون جملة من سياقها ويجعلونك تقول ما لم تقصده.. بعبارة أخرى، ينبغي توخي الحذر الشديد".

وأردف قائلا: "على سبيل المثال، مع الحرب، كان هناك جدل طويل حول تصريح لي في مجلة يسوعية.. قلت إنه: لا يوجد هنا جيد ولا سيء، وشرحت السبب".

وأفاد بأنهم أخذوا هذه الجملة بمفردها وقالو: البابا لا يدين بوتين!".

وصرح بأنه قال "الحقيقة هي أن حالة الحرب هي شيء أكبر شمولا وأكثر خطورة، وليس هناك خير وسيء.. كل شخص متورط وهذا ما علينا أن نتعلمه".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء