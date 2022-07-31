عشرات النواب الفرنسيين ينددون بسياسة "حرب أردوغان" على الأكراد

استنكر نحو مئة برلماني فرنسي "سياسة الحرب" التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الأكراد شمال سوريا.

وقال الموقعون على مقال نشر على موقع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية يوم السبت، "يخطط رجب طيب أردوغان في ظل الانفعال العالمي، لشن هجوم دام على الأكراد في شمال سوريا".

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ورأى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الشيوعيين، ومن حزب "لا فرانس أنسوميز" (يسار راديكالي)، ومن الاشتراكيين، والبيئيين، ومن الجمهوريين (يمين)، ومن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، أن الرئيس التركي يستغل مكانته المحورية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي في سياق الأزمة في أوكرانيا، للحصول على موافقة الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته في شمال سوريا.

وأضافوا أن على الدول الغربية ألا تدير ظهرها، داعين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حماية النشطاء والجمعيات الكردية الموجودة في الأراضي الأوروبية.

كما دعوا فرنسا إلى حث مجلس الأمن الدولي على فرض منطقة حظر طيران في شمال سوريا، ووضع أكراد سوريا تحت حماية دولية، كما طالبوا بأن تتمكن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من الاستفادة من اعتراف دولي.

وهدد أردوغان مرارا بشن هجوم عسكري ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا، بهدف إنشاء منطقة آمنة، بعد عملية نفذت في 2019.

المصدر: أ ف ب