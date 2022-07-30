ترامب يدافع عن استضافة بطولة "غولف" ممولة من السعودية ويظهر برفقة ياسر الرميان (صور)

دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استضافة بطولة ممولة سعوديا في ملعبه للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، من خلال التشكيك في أي علاقة بين المملكة وهجمات 11 سبتمبر.

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وردا على طلب الرد على الانتقادات القاسية من عائلات ضحايا 11 سبتمبر الذين يحثون الأمريكيين على الاحتجاج على بطولة "LIV Golf" التي تدعمها السعودية، أشار ترامب إلى أنه "لا يزال هناك عدم يقين يحيط بالهجمات".

وأردف ترامب: "حسنا، لم يصل أحد إلى قاع أحداث 11 سبتمبر..للأسف..كان ينبغي عليهم ذلك"، إذ أصدرت مجموعة "9/11 Justice" هذا الأسبوع إعلانا مدته 30 ثانية يوبخ البطولة على عقدها: "50 ميلا من جراوند زيرو"، واتهم لاعبي الغولف المشاركين في المسابقة بقبول "الدية".

كما قال ترامب في تصريح صحفي: "أعتقد أن بطولة "LIV" كانت شيئا رائعا للمملكة العربية السعودية ولصورة المملكة العربية السعودية".

وأوضح ترامب قائلا: "لقد عرفت هؤلاء الأشخاص منذ فترة طويلة في المملكة العربية السعودية، وهم أصدقاء لي منذ فترة طويلة".

تجدر الإشارة إلى أن الحدث هو أول مسابقة للبطولة على أرض الولايات المتحدة، حيث رفض ترامب دعوات المحتجين لإلغاء الحدث.

واستضاف نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينستر أمس الجمعة، الحدث الثالث لبطولة "LIV Golf"، الحلبة الاحترافية الجديدة المدعومة سعوديا، المنافسة لبطولة "PGA".

وفي الفترة التي تسبق بطولة نهاية الأسبوع، روج ترامب للحدث في المقابلات والبيانات العامة، وشجع لاعبي الغولف على الانضمام إلى "LIV Golf" والاستخفاف ببطولة "PGA".

وأظهرت مجموعة من الصور التي التقطت صباح الخميس الماضي، الرئيس دونالد ترامب وهو يلعب الغولف إلى جانب ابنه إريك، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، وعدد من لاعبي الغولف المحترفين.

Former US President Donald Trump🇺🇸 having a great time playing with his Saudi friends 🇸🇦The governor of the Saudi Public Investment Fund (PIF) Yasser Al-Rumayyan https://t.co/RMMQzdUYki — Annette (@orchardcitygal) July 29, 2022

المصدر: "سي إن إن" + "nbcnews"