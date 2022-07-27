ترامب يدعو إلى حظر المتحولين جنسيا في البطولات النسائية

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى حظر مشاركة المتحولين جنسيا في المسابقات الرياضية النسائية، وذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى معهد السياسة الأمريكية الأولى في واشنطن.

وقال ترامب إن النتائج الرقمية للمتحولين جنسيا أعلى بكثير من نتائج النساء.

وخلص ترامب إلى أن "هذا الأمر غير محترم بحق النساء"، ولقي مقترحه تأييد الجمهور الموجود في القاعة من خلال تصفيق مدو.

Legion-Media

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في وقت سابق، دعت أيضا وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، نادين دوريس، إلى استبعاد الرياضيين المتحولين جنسيا من المشاركة في البطولات النسائية.

وقالت :"لا يمكننا التظاهر بأن الجنس لا يؤثر على الأداء في الرياضة".

في 19 يونيو، أفيد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطط لإزالة عتبة هرمون التستوستيرون، مما سيسهل على الرياضيين المتحولين جنسيا دخول البطولات النسائية.

ويتضمن مشروع تحديث كرة القدم النسائية مشاركة جميع الرياضيين في المسابقات وفقا لتعريفهم بأنفسهم.

المصدر " لينتا.رو





