الاتحاد الدولي لألعاب القوى: نزاهة الرياضة النسائية في خطر في ظل مشاركة المتحولين جنسيا

أعرب البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن خشيته من أن تقوض مشاركة المتحولين جنسيا الرياضة النسائية، ما قد يؤدي إلى الإخلال بعدالة الأداء.

وقال كو في تصريح لصحيفة التايمز البريطانية اليوم الثلاثاء: "إن نزاهة ومستقبل الرياضة النسائية هشة للغاية إذا لم تفهمها الاتحادات بشكل صحيح عند وضع اللوائح المتعلقة بمشاركة النساء المتحولات جنسيا".

Lord Coe has said that the integrity and future of women’s sport is “very fragile” if federations do not get it right when creating regulations around the participation of transgender women | @rebeccacmyershttps://t.co/KeVKecvznh — Times Sport (@TimesSport) March 21, 2022

وحسب عداء المسافات المتوسطة السابق والبالغ حاليا 65 عاما، فبخلاف المناقشات في المجتمع والأسئلة الأخلاقية التي أثارها وجود رياضيات متحولات جنسيا في المسابقات، والتي تذهب "إلى ما هو أبعد من الرياضة"، "لا يمكن للجنس أن يتفوق على علم الأحياء".

ويصر كو على أنه "علينا حقا أن نثق في العلم قدر الإمكان"، حيث "ليس هناك شك في أن (مستوى) التستوستيرون هو المحدد الرئيسي للأداء".

وأردف "هذا ما حاولنا فعله دائما، عندما كان الموضوع شائكا"، علما أن قوانين الاتحاد الدولي لألعاب القوى تنص في هذا المجال حاليا على أنه يجب على الرياضية المتحولة جنسيا إثبات أن لديها مستوى منخفض جدا من هرمون التستوستيرون في العام السابق للمسابقة التي ترغب في المشاركة فيها وذلك من خلال تقديم تقارير طبية منتظمة خلال هذه الأشهر الـ12.

Sebastian Coe warns 'future of women's sport' at risk in transgender athlete debate https://t.co/ZZYNBjoZ3p — ITV News (@itvnews) March 22, 2022

ويأتي تصريح كو بعد أيام معدودة من الأداء الذي قدمته السباحة الأمريكية المتحولة جنسيا ليا توماس في بطولة الجامعات الأمريكية في أتلانتا، جورجيا.

وأصبحت هذه الطالبة، المولودة ذكرا، أول سباحة متحولة جنسيا تفوز بلقب جامعي بإحرازها المركز الأول في سباق 500 ياردة حرة بوقت قدره 4:33.24 دقائق، متقدمة بأكثر من ثانية ونصف الثانية عن صاحبة المركز الثاني إيما ويانت (4:34.99 دقائق).

وأدت حالة ليا توماس التي تنافست سابقا كرجل إلى انقسام في الرأي العام في الولايات المتحدة، حيث يقول النقاد إنها تتمتع بميزة جسدية غير عادلة.

المصدر: أ ف ب