صحيفة صينية: زيارة بيلوسي لتايوان قد تؤدي إلى عواقب رهيبة

كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، قد تؤدي إلى "عواقب رهيبة".

وأشارت إلى أن "العواقب قد تكون رهيبة ليس فقط على العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، بل وعلى الاستقرار في المنطقة بأسرها".

وأضافت الصحيفة أن "السلطات الصينية ستكون مستعدة للرد على الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى الجزيرة".

ونقلت الصحيفة عن أو يونغ بينغ، مدير معهد دراسات تايوان التابع لجامعة تسينغ هوا في بكين، قوله إن "رد فعل الصين سيكون شاملا على الأصعدة العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي".

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وأوردت الصحيفة آراء الخبراء العسكريين الذين لم يستبعدوا أن الصين قد تقرر وضع عراقيل في المياه والأجواء حول تايوان لغرض إجراء تدريبات واسعة النطاق، فيما يشير الخبراء إلى أن بكين قد ترسل مقاتلات لاعتراض طائرة بيلوسي.

وتخطط رئيسة مجلس النواب الأمريكي زيارة تايوان مطلع أغسطس القادم "لعرض الدعم الأمريكي على تايوان".

وفي حال قيامها بهذه الزيارة ستكون هي الأولى لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ 25 عاما.

وطالبت بكين واشنطن بالتخلي عن خطط هذه الزيارة، محذرة من اتخاذها إجراءات "لمنع التدخل الخارجي".

المصدر: RT+"غلوبال تايمز"