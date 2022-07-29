زابوروجيه.. إحباط هجوم بالطائرات المسيّرة شنته قوات كييف

أعلنت الإدارة المعينة من روسيا في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا إحباط هجوم بالطائرات المسيرة، شنته قوات كييف على مواقع في مدينة ميليتوبول جنوب المقاطعة.

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وقال العضو في المجلس العام لإدارة زابوروجيه فلاديمير روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "المقاتلين الأوكرانيين حاولوا شن هجوم على البنية التحتية المدنية لمدينة ميليتوبول في الليل بطائرات مسيرة هجومية".

وأضاف أن "نظام الدفاع الجوي صد الهجوم".

المصدر: نوفوستي