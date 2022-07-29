 
مباشر

زابوروجيه.. إحباط هجوم بالطائرات المسيّرة شنته قوات كييف

أخبار العالم

زابوروجيه.. إحباط هجوم بالطائرات المسيّرة شنته قوات كييف
Globallookpress Volodymyr Trasov
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ticc

أعلنت الإدارة المعينة من روسيا في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا إحباط هجوم بالطائرات المسيرة، شنته قوات كييف على مواقع في مدينة ميليتوبول جنوب المقاطعة.

إقرأ المزيد
دونيتسك تعلن مقتل 4 من مقاتليها
دونيتسك تعلن مقتل 4 من مقاتليها

وقال العضو في المجلس العام لإدارة زابوروجيه فلاديمير روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "المقاتلين الأوكرانيين حاولوا شن هجوم على البنية التحتية المدنية لمدينة ميليتوبول في الليل بطائرات مسيرة هجومية".

وأضاف أن "نظام الدفاع الجوي صد الهجوم".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا