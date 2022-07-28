انطلاق بروفة الاستعراض العسكري البحري في بطرسبورغ الروسية

نظمت في مدينة بطرسبورغ الروسية بمياه نهر نيفا وحوض كرونشتادت بروفة العرض العسكري البحري بمناسبة يوم الأسطول الذي يحييه الجيش الروسي في الأحد الأخير من يوليو، من كل عام.

وشارك في البروفة أكثر من 40 سفينة وغواصة وزوارق حربية و42 طائرة من مختلف الفئات.

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وتشارك في العرض سفن أساطيل الشمال والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود الروسية، بالإضافة إلى السفن التابعة لخفر السواحل ووزارة الطوارئ الروسية.

وسيتم إجراء العرض البحري العسكري الرئيسي في 31 يوليو في نهر نيفا بين جسري بلاغوفيششينسكي، وترويتسكي.

وسيشمل الاحتفال عروضا برية وبحرية وجوية مما سيسمح بعرض قدرات الأسطول الروسي الحديث.

وستجري عروض السفن في فلاديفوستوك وبالتييسك وسيفيرومورسك وكاسبيسك ونوفوروسيسك ومدينة طرطوس السورية أيضا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية