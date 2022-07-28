مصادر: تسليح سفن الأسطول الروسي بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية قد يتم في سبتمبر

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر قريب من وزارة الدفاع الروسية أن تسليح سفن الأسطول الحربي الروسي بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية قد يتم في سبتمبر المقبل.

وقال المصدر إن "التجارب الحكومية للصاروخ قد أنجزت، وكل الوثائق الخاصة بالتسليح قد تم إعدادها. ومن المتوقع أن يتم تسليح الأسطول بصواريخ "تسيركون" المخصصة للسفن في سبتمبر".

وأشارت "تاس" إلى أنها لا تمتلك تأكيدا رسميا لتلك المعلومات.

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وكانت المصادر قد ذكرت لـ "تاس" في وقت سابق أن تسليح سفن الأسطول الروسي بهذا الصاروخ يتوقع في العام الحالي.

يذكر أن صواريخ "تسيركون" تصل سرعتها إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ويصل مداها إلى ألف كيلومتر. وبدأت تجارب إطلاق الصاروخ من على متن الغواصات في خريف 2021.

وفي 28 مايو الماضي تم الإعلان عن اختبار ناجح لإطلاق صاروخ "تسيركون" من على متن سفينة في بحر بارنتس باتجاه هدف في البحر الأبيض على بعد ألف كيلومتر من مكان الإطلاق.

المصدر: تاس