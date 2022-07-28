 
مباشر

مصادر: تسليح سفن الأسطول الروسي بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية قد يتم في سبتمبر

أخبار روسيا

مصادر: تسليح سفن الأسطول الروسي بصواريخ
Globallookpress MOD Russia
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ti45

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر قريب من وزارة الدفاع الروسية أن تسليح سفن الأسطول الحربي الروسي بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية قد يتم في سبتمبر المقبل.

وقال المصدر إن "التجارب الحكومية للصاروخ قد أنجزت، وكل الوثائق الخاصة بالتسليح قد تم إعدادها. ومن المتوقع أن يتم تسليح الأسطول بصواريخ "تسيركون" المخصصة للسفن في سبتمبر".

وأشارت "تاس" إلى أنها لا تمتلك تأكيدا رسميا لتلك المعلومات.

إقرأ المزيد
مصدر عسكري روسي: اكتمال اختبارات صاروخ
مصدر عسكري روسي: اكتمال اختبارات صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي

وكانت المصادر قد ذكرت لـ "تاس" في وقت سابق أن تسليح سفن الأسطول الروسي بهذا الصاروخ يتوقع في العام الحالي.

يذكر أن صواريخ "تسيركون" تصل سرعتها إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ويصل مداها إلى ألف كيلومتر. وبدأت تجارب إطلاق الصاروخ من على متن الغواصات في خريف 2021.

وفي 28 مايو الماضي تم الإعلان عن اختبار ناجح لإطلاق صاروخ "تسيركون" من على متن سفينة في بحر بارنتس باتجاه هدف في البحر الأبيض على بعد ألف كيلومتر من مكان الإطلاق.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا