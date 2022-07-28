الدفاع الروسية: تدمير 6 مستودعات أوكرانية للذخيرة ومنصة إطلاق لصواريخ "إس-300"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت خلال اليوم الماضي 6 مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني، إضافة إلى منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفيعة الروسية أصابت خلال يوم 9 مراكز قيادة وقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 173 منطقة.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم تدمير بطاريتين من راجمات الصواريخ "أوراغان" وبطارية من راجمات الصوايخ "غراد"، إضافة إلى بطارية مدفعية من مدافع الهاوتزر "مستا –بي" في مواقع إطلاق النار بمنطقة سيفرسك.

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وأدت ضربات شنتها القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة، إلى مقتل ما يصل إلى 70 فردا في صفوف كتيبة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أرتيموفسك بدونباس، والقضاء على أكثر من 130 جنديا لإحدى كتائب لواء المشاة في خيرسون، مما أفقدها القدرة على القتال بشكل كامل.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات أوكرانية بدون طيار خلال يوم.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 260 طائرة أوكرانية، و145 مروحية، و1625 طائرة بدون طيار، و359 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و172 4 دبابة ومدرعة أخرى، و764 راجمة صواريخ، و3207 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4515 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: الدفاع الروسية