أستراليا: تحديد هوية شقيقتين سعوديتين توفيتا في ظروف "غير عادية"

أعلنت الشرطة الأسترالية أمس الأربعاء أنها تمكنت من تحديد هوية الشقيقتين السعوديتين، اللتين تم العثور على جثتيهما في شقتهما في سيدني في ظروف "غير عادية" الشهر الماضي.

وقالت الشرطة في بيان لها: "عثرت الشرطة على جثتي إسراء عبد الله السهلي (24 سنة) وآمال عبد الله السهلي (23 سنة) في 7 يونيو، عقب تلقي تقرير بالاشتباه بحصول طارئ ما".

Police have renewed their appeal for information after the bodies of two women were located inside a Canterbury unit last month.



The sisters have been formally identified as 24-year-old Asra Abdullah Alsehli and 23-year-old Amaal Abdullah Alsehli.https://t.co/1xUjSc35cIpic.twitter.com/oVS08LDLjs — NSW Police Force (@nswpolice) July 27, 2022

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وأضاف البيان "على الرغم من التحقيقات المكثفة لم يتمكن المحققون من تحديد سبب الوفاة"، مع الإشارة إلى أن زمن الوفاة سبق العثور على الجثتين بمدة.

وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز لشبكة "سي أن أن" الأميركية أن الشقيقتين وصلتا إلى أستراليا من السعودية في عام 2017، وقالت الشرطة إن "ظروف وفاتهما غير عادية، لأنه لم تظهر عليهما آثار إصابات".

ودعت كلوديا ألكروفت، وهي مفتشة مباحث شرطة نيو ساوث ويلز، الجمهور إلى مشاركة أي معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

وقالت أولكروفت في بيان لشرطة نيو ساوث ويلز، "المحققون مهتمون بالتحدث مع أي شخص قد يكون شاهد أو لديه معلومات عن حركة هاتين المرأتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهما، التي نعتقد أنها حدثت في أوائل مايو".

وقالت القنصلية السعودية في سيدني، في بيان نشر عبر "تويتر" في 22 يونيو، إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية، كما أعربت عن "خالص تعازيها لأسرة الفقيدتين".

المصدر: "سي إن إن"