قديروف يصف الولايات المتحدة بأنها "أم العدوانية والإرهاب الدولي"

وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الولايات المتحدة بأنها "أم العدوانية والإرهاب الدولي".

وقال قديروف: "يخطط الغرب في الأشهر المقبلة لتشديد الحملة الإعلامية ضد روسيا وتقديمها على أنها دولة معتدية. الولايات المتحدة ليست دولة معتدية ولا دولة إرهابية. إنها أم العدوانية والإرهاب الدولي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها 750 قاعدة عسكرية في 80 دولة.

وأضاف "لماذا هذا العدد؟ وأليكم رقم آخر: 173000 جندي أمريكي منتشرون في 159 دولة في العالم".

المصدر: نوفوستي